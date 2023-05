© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico "impone a ciascuno di noi una maggiore attenzione. Ci sono anni di mancata programmazione che coinvolgono tutti, c’è da recuperare tantissimo tempo perduto". Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite di "Tg2 post", in merito al maltempo che ha colpito particolarmente l'Emilia-Romagna. (Rin)