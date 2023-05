Turchia-Italia: leader opposizione turco Kilicdarogu, auguro successo alla premier Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kemal Kilicdaroglu, leader dell’opposizione e capo del Partito popolare repubblicano (Chp) della Turchia, ha augurato successo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni "soprattutto in quanto donna". In un’intervista a “Il cavallo e la torre” su Rai 3, Kilicdaroglu, rivale del capo dello Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan, alle presidenziali che si terranno il 14 maggio, ha evidenziato che la “politica italiana, in quanto Paese del Mediterraneo, è simile alla nostra, ma la democrazia in Italia è più radicata e ha una profondità storica”.(Res)