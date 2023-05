Maltempo: Viminale, da Piantedosi solidarietà e vicinanza a Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sentito telefonicamente questa sera il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al quale ha manifestato solidarietà e vicinanza per le vittime e per i gravi danni provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato la Regione. Il ministro - si legge in una nota - ha assicurato che il Viminale continuerà ad offrire il massimo supporto nelle operazioni di soccorso alla popolazione e il pieno sostegno ai sindaci dei territori colpiti. Ai Vigili del fuoco, agli operatori delle Forze dell’ordine, agli uomini della Protezione civile e ai tantissimi volontari che stanno prestando aiuto alla cittadinanza, il titolare del Viminale ha espresso gratitudine e apprezzamento. (Com)