Maltempo: Prisco, vicinanza a Emilia-Romagna e a familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio delle ultime 24 ore in Emilia Romagna è purtroppo di due persone decedute a causa delle conseguenze delle forti piogge cadute in queste ore. Gli interventi dei Vigili del fuoco sono ormai oltre 600. Sul campo sono impegnati 300 uomini - con rinforzi arrivati da Veneto, Lombardia, Abruzzo e Toscana - che hanno evacuato decine di persone bloccate dall'acqua e che stanno provvedendo tuttora a mettere in sicurezza persone e cose. Sono in costante contatto con il Dipartimento e i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della regione Emilia Romagna, per seguire le evoluzioni dell'emergenza - tuttora in corso - e ringrazio i vigili del fuoco e tutti gli altri soccorritori per la prontezza con cui stanno rispondendo alle necessità delle popolazioni coinvolte nelle tre province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena. Per domattina è convocato il Con presso il Viminale per gli aggiornamenti sull'emergenza. Desidero esprimere la mia vicinanza all'Emilia-Romagna e, in particolare, ai familiari delle vittime e ringrazio i vigili del fuoco e tutti gli altri soccorritori per la prontezza con cui stanno rispondendo da ore sul campo a questa emergenza". È quanto afferma, in una nota, il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, in merito all'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna in queste ore. (Com)