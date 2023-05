Venezuela: vicepresidente Rodriguez, non riconosceremo accordi con creditori non guidati da Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicolas Maduro non riconoscerà alcun accordo fatto da un rappresentante dell'Assemblea nazionale eletto nel 2015 per il mancato pagamento dei debiti contratti dalle amministrazioni di Hugo Chavez e Nicolas Maduro. Ad affermarlo è stata la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando ai giornalisti. "Non riconosciamo alcun tipo di atto. Non riconosceremo alcun tipo di negoziato, né di accordo di pagamento a qualsiasi creditore che non sia stato validamente diretto dallo Stato venezuelano. Basta prendere in giro questo popolo. Non lo riconosceremo”, ha dichiarato la vicepresidente. Il riferimento va alla situazione della società Citgo, una filiale di Petroleos de Venezuela (Pdvsa) di base negli Stati Uniti, i cui creditori, secondo la licenza generale numero 42 rilasciata il primo maggio dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sono stati autorizzati a negoziare con l'Assemblea nazionale eletta nel 2015 o la sua Commissione delegata qualsiasi debito del regime di Nicolas Maduro o della Pdvsa stessa. Risulterebbero, quindi, escluse l'Assemblea nazionale costituente del Venezuela, ormai estinta, convocata da Nicolas Maduro e l'Assemblea nazionale del 2021. (segue) (Vec)