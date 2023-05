Imprese: “Handelsblatt”, Tsmc progetta fabbrica di microchip a Dresda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aprire un impianto in Germania, Tsmc potrebbe orientarsi su quello che sta realizzando in Giappone al fine di produrvi microchip destinati ai settori dell'elettronica e dell'auto. Nel Paese del Sol Levante, la società si affida a un partenariato con altre imprese, che vede coinvolti i gruppi per l'elettronica Sony e Denso, nonché il conglomerato automobilistico Toyota, tutti nipponici. Queste aziende contribuiscono al progetto sia con finanziamenti sia con le proprie conoscenze e competenze. In maniera analoga, Tsmc potrebbe beneficiare del “know-how” esistente a Dresda, dove Bosch e Infineon gestiscono già stabilimenti di notevoli dimensioni. In particolare, Bosch produce semiconduttori, ma è anche uno dei maggiori acquirenti di questa tecnologia su scala mondiale. Vi è poi da considerare che in Sassonia sono attivi numerosi fornitori, come Siltronic che fabbrica i wafer da cui vengono realizzati i microchip. A Dresda, Tsmc potrebbe produrre semiconduttori di generazioni tecnologiche mature, richiesti dall'industria europea. Come nota “Handelsblatt”, questa sarebbe “la grande differenza rispetto agli Stati Uniti”, dove il gruppo investe 40 miliardi di dollari in fabbriche con processi di ultima generazione. Al riguardo, Ondrej Burkacky della società di consulenza McKinsey ha osservato che negli Usa vengono fabbricati microchip dalle “dimensioni più piccole” per soddisfare le esigenze di clienti come Apple. Tuttavia, acquirenti europei come Bosch necessitano di semiconduttori di maggiore grandezza. (Geb)