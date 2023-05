Decreto Migranti: lavori in Aula Camera riprendono domani alle 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata, nell'Aula della Camera, l'illustrazione degli ordini del giorno al decreto recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Il governo, con il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, ha espresso i relativi pareri. I lavori riprenderanno domani mattina, alle 9, con il voto sugli ordini del giorno. A seguire ci saranno le dichiarazioni di voto ed il voto finale. Il provvedimento, già approvato dal Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 9 maggio. Intanto, un ordine del giorno presentato dal deputato di Fratelli d'Italia e presidente del Comitato per la legislazione di Montecitorio, Gianfranco Rotondi, impegna l'esecutivo a "valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera d), allo scopo di adottare, in tempi rapidi, le opportune iniziative normative". Il riferimento è alla norma relativa alle "Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale". L'ordine del giorno di Rotondi invita, quindi, il governo a prendere in considerazione il parere, sul decreto, diffuso il 26 aprile scorso sempre dal Comitato per la legislazione della Camera. (Rin)