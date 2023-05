Usa: sparatoria ad Atlanta, un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta e almeno tre sono rimaste ferite a seguito della sparatoria avvenuta oggi in un ospedale ad Atlanta, in Georgia. Lo ha confermato la polizia della città, aggiungendo che l’incidente ha avuto luogo intorno alle 12:30 locali presso gli uffici del Northside Hospital Midtown, e che sono in corso le indagini. Le forze dell’ordine non hanno ancora catturato il responsabile, le cui immagini sono state riprese dalle telecamere di sicurezza e pubblicate dagli organi di stampa. L’uomo indossava una felpa con il cappuccio, e aveva con sé uno zaino. (Was)