Egitto-Yemen: ministro della Difesa yemenita in visita al Cairo, incontri con Al Sisi e omologo Zaki

22 luglio 2021

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il ministro della Difesa yemenita Mohsen Al Daari. Lo riferisce la presidenza egiziana in una nota, secondo cui Al Sisi ha ribadito il pieno sostegno dell'Egitto allo Yemen e agli sforzi per raggiungere una soluzione politica alla crisi e aiutarlo a superare tutte le difficoltà, portando a ripristinare la sicurezza e la stabilità e ad intraprendere la via dello sviluppo. Al Daari ha anche incontrato il ministro della Difesa egiziano, Muhammad Zaki, alla presenza dell'ambasciatore yemenita al Cairo, Muhammad Marem. Da parte sua, il ministro della Difesa Al Daari ha sottolineato l'importanza delle relazioni storiche tra i due Paesi, lodando gli sforzi egiziani a sostegno della stabilità dello Yemen. Il ministro yemenita ha espresso la sua aspirazione a rafforzare la cooperazione bilaterale congiunta, nel quadro del ruolo centrale dell'Egitto nel promuovere la solidarietà e l'integrazione araba. (Cae)