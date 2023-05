Sudan: generale Dagalo a colloquio con inviato Onu Griffiths, focus su accesso umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, capo delle Forze di supporto rapido (Rsf), ha avuto un colloquio con il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, con il quale ha discusso della necessità "cruciale" di mantenere uno stretto coordinamento nel fornire l'assistenza necessaria alla popolazione, assicurando l'accesso agli aiuti umanitari e dando priorità alla sua sicurezza. "Vorrei esprimere il mio più sincero apprezzamento a Griffiths per i suoi sforzi a sostegno delle persone colpite dalla crisi. In qualità di comandante delle Rsf, ribadisco il nostro impegno ad aprire e garantire corridoi sicuri che facilitino il movimento civile nelle aree sotto il nostro controllo per garantire la rapida consegna degli aiuti umanitari", ha affermato Dagalo su Twitter. "Siamo pienamente preparati a coordinarci e faremo del nostro meglio per alleviare le sofferenze di coloro che sono colpiti dalla situazione attuale. Insieme alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni umanitarie, continueremo a lavorare per fornire l'aiuto e il sostegno necessari a chi ne ha bisogno", ha aggiunto. (Res)