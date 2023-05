Lavoro: Meloni, dati Istat di marzo 2023 molto incoraggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumentano i contratti stabili e cresce l'occupazione. I dati forniti dall'Istat per marzo 2023 sono molto incoraggianti e frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di governo. Una fiducia che siamo intenzionati a ripagare continuando a dare risposte concrete per far ripartire l'economia nazionale. Andiamo avanti con ottimismo e determinazione". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)