Sanità: Rampelli (Fd'I), solidarietà a psichiatri che manifestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le manifestazioni in tutto il territorio nazionale organizzate dagli psichiatri in memoria della collega Capovani, tragicamente uccisa da un suo ex paziente, impone una maggiore attenzione alle politiche per la salute mentale. Misura necessaria sulla quale il governo si è orientato è il potenziamento delle forze dell’ordine dentro gli ospedali perché l’aumento delle violenze contro i sanitari, gli infermieri e gli operatori socio assistenziali impone maggiore presenza. Di fronte a questo aumento della violenza è dirimente l’assenza di un’assicurazione che copra dai rischi di aggressione, pertanto proporrò l’istituzione del gratuito patrocinio dello Stato per quei lavoratori che, per salvare le vite, rischiano la propria. Il Parlamento si attiverà il più velocemente possibile a tutela di questa categoria, in particolare oggi quella degli psichiatri alla quale va la nostra solidarietà”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia. (Rin)