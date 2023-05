Imprese: Siemens Energy prepara divisione componenti ad alta tensione per la vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy sta preparando la propria divisione componenti ad alta tensione per una possibile vendita. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, l'unità dovrebbe ottenere “maggiore autonomia” con una scissione”. Tuttavia, Siemens Energy ha precisato di non aver assunto alcuna decisione in merito e di star valutando “tutte le opzioni”. Per i 2.500 dipendenti del settore, per i clienti e i fornitori “non cambierà nulla”. Il fulcro sono le attività della società Trench Group, acquistato dal conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens da cui Siemens Energy è divenuta indipendente nel 2020. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la divisione competenti ad alta tensione di Siemens Energy ha recentemente registrato “vendite per centinaia di milioni” di euro. Dallo scorporo da Siemens, Siemens Energy ha registrato esclusivamente perdite a causa della sua controllata per le energie rinnovabili Siemens Gamesa, costantemente in crisi. Per far fronte al problema, la casa madre ha avviato la piena integrazione della filiale. (Geb)