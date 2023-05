© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino alla popolazione dell’Emilia-Romagna per quanto accaduto e vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando in queste ore nei soccorsi. Stiamo lavorando per valutare il quantitativo dei danni nelle scuole. Non lasceremo indietro nessuno". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Rin)