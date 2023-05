Reddito cittadinanza: Fazzolari, rispettato pienamente programma Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pienamente rispettato il programma di Fratelli d’Italia sull’abolizione del reddito di cittadinanza. Stupisce che Giuseppe Conte sostenga il contrario. È sufficiente leggere quanto testualmente riportato al punto 9 del nostro programma elettorale per smentire il leader del Movimento cinque stelle: 'Abolire il reddito di cittadinanza per introdurre un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, effettivamente fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili: disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico. Per chi è in grado di lavorare, percorsi di formazione e potenziamento delle politiche attive del lavoro'. Come sempre abbiamo tenuto fede agli impegni presi con gli italiani". Lo afferma Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. (Rin)