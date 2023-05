Italia-Usa: Tajani, nomina nuovo ambasciatore riconoscimento importante dell'azione svolta dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Roma è importante e rappresenta un riconoscimento dell'azione svolta dal nuovo governo nel rafforzare le relazioni con Washington. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al programma “Stasera Italia” in onda su Rete4. "Io sarò presto a Washington, così come il presidente del Consiglio. Una data ancora non c'è ma ritengo che avvenga prima dell'estte. Le relazioni transatlantiche sono una delle stelle polare del nostro governo, che sta portando avanti un'azione costante di politica estera che punta a consolidare il ruolo dell'Italia sia in Europa che nelle relazioni transatlantiche", ha aggiunto. (Res)