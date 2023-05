Senato: Malan (Fd'I), essere conservatori è difendere Costituzione per come è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Amo molto la definizione per cui il conservatorismo è difendere ciò che si ama. Non è rifiutare la modernità e l'innovazione, ma fare ciò che si ama: questa è libertà. È difendere la realtà, difendere l'essere maschio ed essere femmina ad esempio. Difendere le donne, significa sapere cos'è essere donna e quindi cos'è essere uomo e dunque non far gareggiare uomini negli sport femminili. Queste cose ovvie, oggi, sono diventate un concetto trasgressivo, un terreno di scontro". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, intervenendo al convegno "Conservatori del futuro. Il conservatorismo nella storia politica italiana". "Essere conservatori - ha continuato il parlamentare - è difendere la libertà di opinione, tema che diventa in questo tempo problematico. Quindi 'nemico' del conservatorismo è il politicamente corretto, secondo cui non si può dire nulla che possa essere interpretato come offesa. Qualcosa che quindi limita la libertà di espressione, affinché altri gruppi non si sentano offesi. In questo senso il controllo, usato in modo sbagliato, diventa nemico della libertà. Anche parlare di natalità diventa pericoloso, come parlare di lavoro. Puntare sul lavoro è semplicemente essere razionali, ma non è più scontato. Difendere il merito: ecco la strada per dare una occasione alle minoranze. Come accadde a Katherine Johnson, afroamericana e grande matematica". Infine, per il senatore Malan "essere conservatori è difendere la Costituzione per come è e non per le interpretazioni che si possono dare successivamente, altrimenti non è più una garanzia per i diritti dei cittadini. Come diceva Gilbert Keith Chesterton: 'Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate'. Spero davvero che tanti sappiano sguainare spade e accendere fuochi". (Rin)