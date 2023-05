Agroalimentare: presentato a Macfrut il Padiglione Italia a Expo Doha 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'inaugurazione della 40esima edizione di Macfrut, è stato presentato oggi il Padiglione italiano a Expo Doha 2023, realizzato da Ice-Agenzia con il coordinamento del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). Lo rende noto un comunicato di Macfrut. Coordinati dalla giornalista de "Il Sole 24 Ore Radiocor", Silvia Marzialetti, sono intervenuti il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, la sottosegretaria di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, il commissario generale del Padiglione Italia a Expo Doha 2023 e ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi, il direttore generale di Ice-Agenzia, Roberto Luongo, il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini, e l'architetto Lorenzo Tappi dello studio associato Barbieri che ha curato la progettazione del padiglione. (segue) (Com)