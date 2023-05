Agroalimentare: presentato a Macfrut il Padiglione Italia a Expo Doha 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo Doha 2023, rassegna universale specialistica dedicata all'orticultura promossa dal Bureau International des Expositions, si terrà a Doha, in Qatar, dal 2 ottobre 2023 al 28 marzo 2024. "Green Desert, Better Environment" è il filo conduttore di questa esposizione, con l'obiettivo di illustrare le tecniche che consentono la coltivazione sostenibile di alberi e colture in terre aride e che sono indispensabili per affrontare i problemi di desertificazione in tutto il mondo. Ad oggi, sono in totale ottanta i Paesi che hanno confermato la loro partecipazione ufficiale e 3 milioni i visitatori attesi. "L'Expo Doha 2023 – ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida – si configura come il luogo in cui si possono ottenere due risultati di straordinaria rilevanza. Il primo, ovviamente, è la promozione della nostra nazione. Il secondo, non meno importante, è riuscire a entrare in un dibattito a livello mondiale su quello che deve essere un nuovo sistema di agricoltura teso alla sicurezza alimentare. Un sistema che si declina su due grandi principi: uno è quello della qualità, che costituisce il valore aggiunto della nostra economia, l'altro è la capacità di delineare quello che potrà e dovrà essere lo sviluppo del pianeta per andare incontro alle grandi criticità come l'aumento demografico e l'insicurezza delle filiere lunghe". (segue) (Com)