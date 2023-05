Agroalimentare: presentato a Macfrut il Padiglione Italia a Expo Doha 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in presenza di un progetto straordinario che rappresenta la grande ricchezza e creatività dell'Italia e che esprime il connubio tra i nostri ministeri e la diplomazia della crescita che tanto sta a cuore al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, soprattutto in un momento di crescita in cui è centrale il tema della sicurezza alimentare – ha sottolineato la sottosegretaria Maria Tripodi –. La presenza del Paglione Italia a Doha 2023 è una grande opportunità nell'ambito di una vetrina internazionale di straordinaria importanza per il potenziale che può rappresentare per il nostro Paese. Basti pensare che il volume di scambi con l'Italia, nel 2002, ha toccato gli otto miliardi di euro, pari al doppio del periodo pre-Covid. Il nostro obiettivo è puntare sempre di più all'internazionalizzazione delle nostre imprese con l'ambizione, in vista di Expo 2030 per il quale siamo molto fiduciosi, di presentare il meglio del nostro Made in Italy e l'Italia in tutta le sue bellezze, opportunità ed eccellenze, lo dobbiamo ai nostri imprenditori che sono i veri eroi dell'Italia". (segue) (Com)