Agroalimentare: presentato a Macfrut il Padiglione Italia a Expo Doha 2023 (4)

- "Prima expo del suo genere in Medio Oriente, ruotando attorno a quattro temi chiave (agricoltura moderna, tecnologia e innovazione, consapevolezza ambientale e sostenibilità), l'Expo 2023 di Doha sarà un'importante piattaforma di cooperazione internazionale, che ospiterà su un palcoscenico globale, la città di Doha, soluzioni per un rapporto sostenibile tra uomo e natura" ha affermato l'ambasciatore Paolo Toschi, aggiungendo: "In campi come la sicurezza alimentare e la lotta contro il cambiamento climatico e la desertificazione, solo condividendo le nostre conoscenze in contesti internazionali possiamo ottenere risultati innovativi. Expo Doha 2023 riflette questo approccio e l'Italia confermerà in questa occasione il ruolo di protagonista che già ricopre su questo mercato dalla proiezione così ampia. Aspettiamo a Doha tutti gli operatori interessati e li invitiamo a farsi avanti sin d'ora". (segue) (Com)