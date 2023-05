Agroalimentare: presentato a Macfrut il Padiglione Italia a Expo Doha 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ice-Agenzia è impegnata anche in occasione di Expo Doha 2023 - ha aggiunto il direttore generale di Ice-Agenzia - per la promozione del sistema Italia e delle imprese nazionali. Il progetto espositivo che andremo a realizzare presenterà le eccellenze che rendono la meccanizzazione e le tecnologie italiane applicate all'agricoltura note e apprezzate nel mondo, per innovazioni di processo, di prodotto e di servizio. Grazie alle attività che realizzeremo nell'ambito del padiglione ufficiale, nel corso dei sei mesi di Expo Doha 2023, il Made in Italy avrà un'importante vetrina di promozione, a tutto tondo, non solo quindi soluzioni industriali, ma anche ricerca, formazione, scienza". "Expo Doha, oltre a essere una grande vetrina per l'Italia nel mondo, rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese", ha spiegato il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini. "Pensiamo solo all'area del Golfo persico nella quale il 70 per cento dell'ortofrutta viene importata. In quest'area ci sono grandi prospettive per il nostro Paese", ha aggiunto. Nel corso della conferenza stampa, l'architetto Lorenzo Tappi dello studio associato Barbieri, che ha curato la progettazione del padiglione, ha illustrato le principali peculiarità del padiglione. (Com)