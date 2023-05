Pnrr: Silvestri (M5s), Meloni riferisca in Aula su possibile uso fondi per armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da molti mesi stiamo cercando di dare un contributo rispetto a quella che è la direzione, o meglio la non direzione, di questo governo sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo offerto un sostegno parlamentare e pubblico, ma non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Ora apprendiamo con preoccupazione della possibilità che i fondi da destinare per migliorare la vita dei cittadini possano essere direzionati su motivazioni che nulla hanno a che vedere con le ragioni per le quali abbiamo ottenuto il Pnrr. È essenziale che Giorgia Meloni venga in Aula a riferire su questo". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, intervenendo alla Camera.(Rin)