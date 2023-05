Imprese: Marco Maurelli rieletto presidente Flag Lazio Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Flag Gac Lazio Nord, che si occupa di concorrere allo sviluppo sostenibile costiero e al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca del proprio territorio, ha rieletto come presidente per il secondo mandato, Marco Maurelli, già presidente di Federbalneari Italia. Eletti membri del nuovo Consiglio di amministrazione, i consiglieri comunali Dania Morosini (Montalto di Castro), Roberto Morelli (Ladispoli), Roberta Denaro (Civitavecchia), Quinto Mazzoni, Patrizio Vinci, Massimo Pelosi. L’attuale Consiglio di amministrazione è composto da 7 membri in rappresentanza di alcuni soci del Flag: i comuni di Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro e la Cooperativa Marinai e Caratisti Civitavecchia, Cooperativa Piccola Pesca Harmine, Federbalneari e Legacoop Lazio. (Com)