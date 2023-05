© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Atlanta, in Georgia, è intervenuta a seguito di una sparatoria all’interno di un edificio su Peachtree Street, tra la 12ma e la 13ma strada. In un messaggio pubblicato su Twitter, le forze dell’ordine hanno confermato che ci sono diversi feriti, senza però fornire un numero preciso. Il responsabile non è stato ancora catturato. (Was)