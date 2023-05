Ambiente: al via Ecofuturo Festival 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello delle comunità energetiche è fondamentalmente un tema culturale - ha affermato Roberta Lombardi, già assessora alla transizione ecologica regione Lazio, presente ad Ecofuturo Festival -. Noi passiamo da uno schema che prevede una grande centrale in cui si produce energia, e dalla quale parte una rete diffusa sul territorio, a tante piccole centrali, ognuna a casa, sua diffuse sul territorio, grazie ai propri tetti, quindi, al fotovoltaico, al micro eolico, alle biomasse. Da lì siamo noi che ci organizziamo per autoprodurla ed auto consumarla. Era giusto che Ecofuturo, che negli anni ha sponsorizzato, promosso, spinto la politica a lavorare in tal senso, fosse il luogo dove al giorno d'apertura si parlasse di comunità energetiche rinnovabili". In questa prima giornata - aggiunge la nota - consegnato anche il premio come migliore comunicazione ambientale e scientifica a Geopop del gruppo editoriale Ciaopeople. A ritirare il premio il direttore editoriale, Andrea Moccia: "Siamo arrivati a 6 milioni di italiani che ci seguono - ha detto -. Credo che il social sia uno strumento estremamente potente, se utilizzato con intelligenza, perché puoi arrivare ad un sacco di persone. Se ci metti consistenza e contenuto, e un linguaggio cool, come direbbero i più giovani, puoi arrivare anche a loro, ed inserire messaggi importanti come quello dell'ambiente e della sostenibilità". (Com)