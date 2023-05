Sudan: proseguono gli scontri intorno al palazzo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore dalla tregua armata annunciata a partire da domani, proseguono i combattimenti in diverse parti della capitale sudanese Khartum. Gli scontri armati si sono concentrati oggi soprattutto ad Alswoog Al Araby, nell'area del palazzo presidenziale. Secondo quanto risulta ad "Agenzia Nova", le forze di riserva centrale (corpo armato della polizia sudanese) si sono unite alla battaglia sostenendo le Forze armate sudanesi (Saf). Le Forze di supporto rapido (Rsf), da parte loro, hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi delle forze della riserva centrale alle loro postazioni a Khartum Wasat (nell'area a sud del palazzo presidenziale) e hanno annunciato di aver distrutto quattro veicoli da combattimento in dotazione delle Saf e di averne requisiti cinque, oltre a distruggere quattro carri armati e a requisirne uno in buone condizioni. Nessuna conferma è arrivata da parte delle Saf. Nel frattempo la situazione umanitaria sta peggiorando nelle aree di Khartum Bahri (dove mancano l'acqua e l'elettricità), Khartum e in alcune aree di Omdurman, nel quadrante settentrionale della capitale. Secondo quanto riferito dal Comitato dei medici sudanesi, il 67 per cento degli ospedali e delle strutture sanitarie risulta attualmente fuori servizio, mentre almeno 17 ospedali sono stati bombardati e altri 19 sono stati sgomberati con la forza. (Res)