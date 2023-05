Lazio: in Consiglio delegazione parlamentare provincia Sudafricana del Gauteng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha ricevuto oggi una delegazione della commissione parlamentare della provincia Sudafricana del Gauteng, la seconda più popolosa del Paese con più di dieci milioni di abitanti, con capoluogo Johannesburg. I diplomatici sono stati accolti dal presidente del Consiglio Antonello Aurigemma e dalla segretaria generale, per partecipare a un incontro istituzionale chiesto dalla delegazione per approfondire la conoscenza del modello laziale di gestione e manutenzione delle infrastrutture, del demanio e del patrimonio pubblico. La delegazione sudafricana è stata guidata da Mpho Gift Modise, accompagnato dalla Ministra plenipotenziaria dell’Ambasciata sudafricana a Roma, Mmathari Mashao, e da cinque dei dieci ministri che compongono la Commissione della Provincia: i titolari delle deleghe in materia di patrimonio e infrastrutture, istruzione, salute, sport e cultura, sviluppo sociale e agricoltura. (segue) (Rer)