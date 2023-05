© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Leonardo “un buon inizio anno, in linea con le aspettative”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel corso della conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2023. “Leonardo è più forte, resiliente, sostenibile e meglio posizionato per cogliere le opportunità commerciali”, ha aggiunto Profumo. (Rin)