Municipio Roma XV: presidente, con ok delibera inizio iter per matrimoni a casali Borghetto San Carlo

22 luglio 2021

- Il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, in una nota dichiara: "Ieri è stata approvata dalla maggioranza in Consiglio municipale la delibera di proposta della Giunta con la quale il Municipio dà ufficialmente il via all'iter amministrativo per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alle celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili ai Casali di Borghetto San Carlo a La Giustiniana". "Quella di Borghetto - aggiunge - è una vicenda che ci ha visto impegnati per anni sia in maggioranza che in opposizione, per restituire queste terre alla Comunità e che oggi, con l'approvazione della delibera, compie un ulteriore passo tangibile per l'utilizzo di una parte dei casali, di competenza municipale, inaugurati l'8 febbraio scorso con il sindaco Roberto Gualtieri al quale avevo preannunciato questa nostra intenzione. Una proposta strategica per la valorizzazione del nostro territorio. È per questo che sono francamente dispiaciuto del voto di astensione e contrario dell'opposizione, che spero si ricreda con l'avanzamento dei lavori per l'acquisizione delle autorizzazioni. Celebrare i matrimoni nel contesto di Borghetto San Carlo, immerso nel Parco di Veio e sul tratto della Via Francigena, è una grande opportunità per il nostro territorio e per Roma Nord, veicolo di promozione del nostro patrimonio naturalistico e culturale. Temi strategici per il Municipio XV anche in vista del prossimo Giubileo". (Com)