Aerospazio: Repubblica Ceca firma Accordi Artemis con Nasa

- La Repubblica Ceca ha firmato gli Accordi Artemis durante una cerimonia al quartier generale della Nasa a Washington, entrando a far parte come 24mo Paese firmatario dell'intesa. Lo ha reso noto l'agenzia spaziale statunitense in una dichiarazione. Il ministro degli Esteri Jan Lipavsky ha firmato a nome della Repubblica Ceca, si legge nel comunicato. La sigla degli Accordi Artemis apre nuove opportunità per la cooperazione nell'ambito dell'alta tecnologia tra gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca, secondo la Nasa. (Vap)