© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo continua a monitorare costantemente l’oscillazione dei prezzi energetici e il ministero dell’Economia e delle Finanze è pronto a intervenire a sostegno di famiglie e imprese nel caso di aumenti significativi e repentini. Tuttavia – riferisce una nota – l’ultimo decreto contro il caro bollette ha seguito, come in precedenza, i suggerimenti di Arera negli interventi previsti. (Com)