Iran: presidente Raisi a Damasco, le relazioni con la Siria sono "strategiche e profonde"

- Il presidente dell'Iran, Ibrahim Raisi, giunto oggi in Siria nel quadro di una visita ufficiale di due giorni tesa al consolidamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, ha definito "strategico e profondo" il rapporto tra Teheran e Damasco. In un'intervista all'emittente televisiva libanese "Al Mayadeen", vicina alle istanze della Repubblica islamica, Raisi ha sottolineato volontà di cooperare con la Siria “in tutti i settori”. Il presidente iraniano ha poi auspicato che gli sfollati siriani rientrino presto in patria e che la situazione nel Paese torni alla normalità il prima possibile. Il capo dello Stato iraniano ha ricordato che Teheran ha sempre sostenuto la Siria, fin dall'inizio della guerra, e l'ha aiutata ad affrontare i takfiri (miscredenti) e i terroristi. “Gli americani e sionisti che sperano nel crollo di Damasco e dei suoi alleati", ha aggiunto Raisi, riferendosi a Stati Uniti e a Israele, accogliendo con favore il ripristino delle relazioni della Siria con il resto dei Paesi della regione. Nondimeno, il leader di Teheran ha chiesto “l'immediata partenza" delle forze statunitensi "illegittimamente presenti sul territorio siriano". Il presidente Raisi è giunto oggi a Damasco accompagnato da una delegazione ministeriale politica ed economica. Si tratta della prima missione da parte di un presidente iraniano dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. (Lib)