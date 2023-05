Messico: pronto il "Patria", vaccino nazionale "sicuro ed efficace" contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha finalmente messo a punto "Patria", il vaccino "sicuro ed efficace" contro il Covid-19. Lo ha detto la direttrice del Consiglio nazionale di scienza e tecnologia (Conacyt), Maria Elena Alvarez-Buylla, segnalando che il prodotto, da utilizzare come "dosi di rinforzo" soddisfa "i più alti standard di qualità". "Approfittiamo di questa opportunità per darvi un'eccellente notizia: 'Patria' ha avuto i dati della fase finale dei test, che soddisfano i criteri stabiliti dall'Organizzazione mondiale della Salute (Oms)", ha detto la funzionaria al fianco del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Un progresso "che ci apre il cammino per recuperare la sovranità sui vaccini, molto importante per la prevenzione delle malattie", ha detto Alvarez-Buylla secondo cui il vaccino sarebbe costato fino all'88 per cento in meno dei prodotto concorrenti sviluppati nel mondo. Lopez Obrador aveva lanciato l'idea di un vaccino di produzione nazionale nel pieno della pandemia, accompagnandola alle polemiche sulla diseguale distribuzione dei presidi sanitari tra il "nord e il sud del mondo". (segue) (Mec)