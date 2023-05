Messico: pronto il "Patria", vaccino nazionale "sicuro ed efficace" contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una battaglia ripresa con il lancio di una agenzia unica di regolazione del farmaco, al fianco di Cuba e Colombia. L'organismo, fondato a fine aprile con la "dichiarazione di Acapulco", prende il nome di Amlac (Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe) e - si legge in una nota - muove dal riconoscimento delle "sfide" che la regione si trova ad "affrontare in ambito sanitario, produttivo, economico e sociale, specialmente in momenti di emergenza come quello della pandemia da covid-19". Il nuovo soggetto dovrà servire come "meccanismo per contribuire all'integrazione regionale tramite l'armonizzazione e l'omologazione dei regolamenti sanitari, per favorire l'accesso a farmaci e dispositivi medici sicuri, efficaci e di qualità". (segue) (Mec)