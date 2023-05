Sanità: Schillaci, insediato tavolo tecnico per salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato questa mattina presso il ministero della Salute alla presenza del ministro Orazio Schillaci il nuovo Tavolo tecnico per la salute mentale. Lo riferisce il ministero della Salute in una nota. "Prima di iniziare i lavori abbiamo rivolto un pensiero in ricordo della psichiatra Barbara Capovani in memoria della quale oggi si svolgeranno fiaccolate in diverse città d'Italia", ha detto il ministro Schillaci, ribadendo come "obiettivo specifico del tavolo è la promozione della salute mentale e del benessere psicologico, in tutte le età e in tutti i contesti”. “Con il supporto del tavolo tecnico – ha proseguito –, il ministero lavorerà inoltre a una campagna di informazione e di sensibilizzazione per promuovere una cultura della salute mentale orientata a una maggiore conoscenza e consapevolezza dei disturbi psichici e dei sistemi di cura". Nel corso della riunione sono stati definiti i sottogruppi di lavoro e le tematiche specifiche sulle quali inizieranno da subito a lavorare. In particolare: salute mentale e giustizia; organizzazione dei servizi e integrazione socio-sanitaria; salute mentale di genere; salute mentale nella transizione tra età evolutiva ed età adulta; salute mentale e prevenzione nella scuola e nei luoghi di lavoro; innovazione tecnologica e salute mentale; dipendenze patologiche. È stato infine concordato, in un'ottica di collaborazione e approccio inclusivo del Tavolo tecnico, di avviare una fase di ascolto e confronto con istituzioni, enti preposti, società scientifiche, agenzie regolatrici, associazioni dei familiari, del volontariato e del terzo settore. (Com)