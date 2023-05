Ucraina: premier Shmyhal, Paesi Ue pronti a inviare munizioni per un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Unione europea sono pronti ad iniziare ad inviare munizioni all'Ucraina per un valore totale di un miliardo di euro. Lo ha affermato il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, su Telegram. Il premier ha ricordato che l'Unione Europea aveva promesso di fornire all'Ucraina munizioni del valore totale di due miliardi di euro. "Gli Stati membri dell'Ue invieranno già un miliardo di euro di munizioni dai loro magazzini. Un altro miliardo di euro sarà stanziato per ulteriori acquisti di munizioni congiunti per l'Ucraina", ha spiegato Shmyhal. (Kiu)