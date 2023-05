Italia-Algeria: Casellati riceve delegazione ministero omologo, focus su riforme e semplificazione normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi presso la sala Monumentale degli uffici di Largo Chigi, il ministro Elisabetta Casellati, insieme al presidente di sezione del Consiglio di Stato Claudio Contessa e al sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, ha ricevuto una delegazione del ministero per i Rapporti con il Parlamento algerino per un confronto sui temi delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa. L’incontro - informa una nota - è parte integrante del gemellaggio tra il Consiglio di Stato italiano e il Ministero algerino che ha l’obiettivo di realizzare un manuale di logistica condiviso e mettere a punto l’architettura di un sistema informatico che risponda alle esigenze documentali dei rapporti con il Parlamento. Nel corso della visita, grande attenzione è stata rivolta all’importanza della semplificazione e al miglioramento dei meccanismi regolatori per garantire certezza del diritto e competitività. Il ministro Casellati ha illustrato gli accordi stipulati con gli altri ministeri, il Cnel e le Regioni per rendere più efficiente la Pubblica amministrazione e l’attività di abrogazione della normativa dal 1860 al 1946, che ha già consentito di snellire il quadro legislativo italiano con l’abolizione di 2.535 decreti e altri 20.000 entro luglio. La delegazione algerina ha espresso grande apprezzamento per il modello di lavoro utilizzato dal ministro e l’intenzione di valutarne l’applicazione anche nel loro ordinamento. (Com)