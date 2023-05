Spagna: presidente Madrid Ayuso, capo protocollo del ministro Bolanos dovrebbe dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, il capo del protocollo del ministro della Presidenza Felix Bolanos dovrebbe dimettersi. "Il mio capo del protocollo non mi avrebbe mai permesso di rendermi ridicola, entrando in una tribuna in cui non c'era l'etichetta con il mio nome", ha detto Ayuso, aggiungendo che Bolanos "non voleva semplicemente essere un ospite". "Il ministro, prima di tutto, si è presentato senza essere invitato, e gli è stata messa una sedia davanti. Poi si è alzato durante il mio discorso nel modo peggiore. Ha usato i media per criticare e insultare l'onorevole Feijoo (leader del Partito popolare) e si è arrogato il diritto di parlare con autorità e abuso di potere contro il mio capo del protocollo", ha denunciato la presidente madrilena. Ieri il ministro Bolanos ha chiesto di salire sul palco delle autorità durante le celebrazioni della Festa della Comunità di Madrid, ma il responsabile del protocollo della regione gli ha impedito l'accesso in quanto non figurava nell'elenco degli ospiti.(Spm)