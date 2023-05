Droga: Pollini (M5s), grati a Dda Milano, Gdf e procure per il lavoro concretizzatosi con operazione Money Delivery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo grati alla Direzione distrettuale antimafia di Milano, alla Guardia di Finanza, alle Procure e agli agenti coinvolti, per lo straordinario lavoro condotto negli anni e concretizzatosi oggi attraverso le ordinanze di misura cautelari emesse nell’ambito dell’operazione 'Money Delivery'. I numeri dell’inchiesta rendono l’idea della portata del risultato condotto a termine dalle Forze dell’Ordine, così come permettono di toccare con mano quanto la criminalità organizzata sia presente sui nostri territori". Lo afferma la Presidente della Commissione regionale antimafia della Regione Lombardia, Paola Pollini (M5s), in merito all’operazione “Money Delivery”. "Durante i prossimi cinque anni la Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità, che ho l’onore di presiedere, sarà al servizio dei cittadini per contrastare con tutta la forza dell’Istituzione regionale la mafia", aggiunge. (Com)