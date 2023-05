Energia: Arera, bolletta gas +22,4 per cento per consumi di aprile 2023, spesa anno scorrevole a -3,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di aprile rispetto al mese precedente, è quindi determinato da un leggero calo della spesa per la materia gas naturale, - 3,1 per cento, da un calo della tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura, - 4,0 per cento, controbilanciato dall’aumento degli oneri generali per la parte legata all’UG2, +29,5 per cento. Si determina così il +22,4 per cento finale per la famiglia tipo. Anche a fronte dell’aumento complessivo della bolletta per il mese di aprile, in termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (maggio 2022-aprile 2023) è di 1532,49 euro, registrando un -3,9 per cento rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (maggio 2021- aprile 2022). Si ricorda che il “Decreto bollette”, per il secondo trimestre 2023 ha previsto la riduzione dell’Iva al 5 per cento per il gas e azzerato i restanti oneri generali di sistema. In considerazione della costante riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno, sono state invece confermate in misura ridotta, pari al 35 per cento del valore applicato nel primo trimestre 2023. (Com)