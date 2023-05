Usa: indagini su Hunter Biden, autorità vicine a decisione su possibili accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi sono vicine ad una decisione finale in merito alla possibile emissione di accuse nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente Usa, per reati fiscali e possesso illegale di arma da fuoco. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che gli avvocati di Biden hanno incontrato la settimana scorsa a Washington il procuratore David Weiss, per discutere il caso. Il procuratore generale Usa, Merrick Garland, ha ribadito ieri in conferenza stampa che la decisione del dipartimento della Giustizia in merito alle indagini non sarà “di natura politica”, ricordando di aver dato a Weiss piena libertà di azione sul caso. Garland, secondo le fonti, non avrebbe partecipato alla riunione di ieri con gli avvocati di Biden. (Was)