Veneto: dal 15 al 19 maggio la seconda edizione della Settimana della Sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 al 19 maggio, a Treviso, si terrà la seconda edizione della "Settimana della Sostenibilità", evento promosso da Confindustria Veneto Est, in collaborazione con Provincia di Treviso, con il contributo di Intesa Sanpaolo, Previndustria Stradiotto Assicura, Umana, Proetica e Sace. Per l'occasione sono stati organizzati 43 incontri per parlare di strategie, sfide e soluzioni verso la sostenibilità. "La politica industriale europea e mondiale si declina sempre più in termini di sostenibilità e su questo si stanno orientando il lavoro, l'educazione, gli investimenti, le scelte di consumo, gli stili di vita – ha dichiarato Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est -. A questa transizione che ci coinvolge tutti, come imprese, comunità, persone, è dedicata la Settimana della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est, come occasione di incontro, dialogo, scambio di esperienze e buone pratiche, in un territorio già ai vertici nazionali della green economy. Da qui passano il benessere sociale e la competitività futura e dobbiamo imparare a parlare un linguaggio comune e condividere valori, impegni e obiettivi per una crescita inclusiva e sostenibile". (Rev)