Decreto Migranti: Ravetto, Lega dalla parte dei penultimi e della legalità

- "È semplice per tutti i movimenti socialisti e progressisti ingaggiare la difesa degli ultimi. Degli ultimi si occupano davvero tutti, o per lo meno li hanno a cuore tutti. Come non averli a cuore? Soprattutto se vivono distanti dai progressisti con le loro case nei grandi centri cittadini dove si muovono in bicicletta nelle zone Ztl. Ma è molto più difficile occuparsi dei penultimi, quelli che che si battono ogni giorno per pagare l'affitto di una casa periferica, per mantenere il loro posto di lavoro, perché i loro figli trovino un lavoro. Per loro il concetto di confine e di legalità sono gli unici indici protettivi della loro situazione economica e familiare. Ecco, questo governo vuole dare e sta dando risposte a questi penultimi. Noi siamo dalla parte dei penultimi. Noi siamo dalla parte dei poliziotti, dei carabinieri, delle forze dell'ordine che ogni giorno sono costrette a contrastare l'immigrazione illegale. Noi siamo dalla parte delle donne che vogliono poter camminare sicure nelle nostre stazioni. Noi siamo dalla parte di quegli immigrati regolari che hanno rispettato le leggi per entrare nel nostro Paese e hanno dimostrato la volontà di integrarsi nella nostra società". Lo ha dichiarato la deputata Laura Ravetto, dichiarando il voto favorevole della Lega per la fiducia al decreto legge Migranti.(Rin)