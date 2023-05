© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia sostiene la candidatura dell'Ucraina per l'adesione all'Unione europea. Lo ha affermato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, parlando in conferenza stampa a Helsinki con gli altri premier nordici e il presidente ucraino Volodmyr Zelensky. Kristersson ha evidenziato come la Svezia abbia dato un forte sostegno all'Ucraina, così come l'Ue, citando in particolare la fornitura di munizioni. (Sts)