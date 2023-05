Roma: Tagliavanti (Cciaa), oltre 15 mila posti posti di lavoro mancanti, penalizzato settore innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- A Roma "abbiamo una domanda di posti di lavoro che non riusciamo a soddisfare. Il dato Excelsior ci dice proprio oggi che nella Capitale si cercano 50 mila posti di lavoro ma più di un terzo di questi non si trova perché non esistono". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso dell'evento "Roma Hub dell'innovazione. Verso Maker Faire Rome 2023", nella sede della Cciaa a Roma. "Qui il punto è che abbiamo dei ritardi formativi che purtroppo in questo momento stiamo pagando e proprio nel settore dell'innovazione - ha spiegato -, ovvero quei lavoratori che aiuterebbero notevolmente le imprese soprattutto quelle piccole a innovare". (Rer)