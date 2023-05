Roma: Urso, dopo 30 anni città tornerà punto di riferimento nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Roma "tornerà a essere il più grande punto di riferimento dell'Europa nel Mediterraneo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell'evento "Roma Hub dell'innovazione. Verso Maker Faire Rome 2023", nella sede della Camera di commercio di Roma, al Tempio di Adriano. "È inevitabile che accada perché l'Europa negli ultimi 30 anni dopo la caduta del Muro di Berlino ha guardato solo a Oriente, allargandosi a Oriente e si è rifornita lì di materie prime e mercati - ha spiegato -. Ora è nata una nuova cortina di ferro, più a oriente di Trieste che non abbiamo voluto noi per cui è inevitabile che quello di Trieste diventi il più grande porto Mediterraneo di Europa ed è inevitabile che accada perché il traffico merci porta lì, non potendo più andare o provenire da Oriente. In questo processo - ha aggiunto - è inevitabile che l'Europa crescerà solo in un patto win-win con il sud del mondo (l'Africa e Medioriente) e necessariamente attraverso l'Italia". (segue) (Rer)