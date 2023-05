Roma: Urso, dopo 30 anni città tornerà punto di riferimento nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In questo "il Ponte sullo stretto di Messina sarà il simbolo dell'Europa che torna a essere presente nella sponda sud del Mediterraneo e in questo Roma è centrale - ha proseguito Urso -. Nel progetto Lufthansa-Ita è normale che l'hub centrale del Mediterraneo diventi Roma, competitiva con Istanbul. Tutto il traffico sarà canalizzato su Roma dove c'è l'unico grande aeroporto, tra quello delle capitali europee, che può crescere ancora. Per cui Roma - ha aggiunto - avrà certamente il Giubileo del 2025 ed il bimillenario della morte di Cristo nel 2033 e probabilmente anche quello del 2030 (Expo): tre grandi appuntamenti in cui tutto questo si può dispiegare. Noi vogliamo raccontare tutto questo nel 2024 - ha concluso - quando l'Italia presiederà il G7, e sarà il terreno sul quale si svolgeranno tanti eventi internazionali come il G7 sul digitale. Noi per quell'appuntamento dobbiamo narrare la nuova Italia, cioè quella di sempre, consapevole della sua forza è che può migliorare". (Rer)