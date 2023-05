Banca mondiale: Ajay Banga confermato nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia la carriera nel 1981 alla Nestlé, dove resta 13 anni. Passa poi alla PepsiCo dove, all’inizio della liberalizzazione dell’economia indiana, guida la creazione di una catena di fast food in franchising. Amministratore delegato di Citigroup Asia e Pacifico, tra il 2005 e il 2009 guida la strategia mondiale di microcredito del gruppo. Nel frattempo nel 2007 diventa cittadino statunitense. Direttore operativo per MasterCard, ne diventa presidente e Ad nel 2010, carica che mantiene fino al dicembre 2021. Nel 2020, per quell'incarico, guadagna 27,77 milioni di dollari. Nel febbraio 2015 è nominato da Barack Obama membro del Comitato presidenziale di consulenza per la politica commerciale. Già presidente dell'US-India Business Council, che rappresenta oltre 300 delle maggiori imprese investitrici nel Paese asiatico, nel 2020 viene nominato presidente dell'International Chamber of Commerce, la più importante organizzazione d’affari del mondo, una carica che conserva ancora oggi. È inoltre consigliere della Dow Chemical Company; membro del Council on Foreign Relations e dello International Business Council del World Economic Forum. Nel luglio 2021 è nominato membro del Consiglio di consulenza di BeyondNetZero, il fondo per il cambiamento climatico di General Atlantic, di cui è vicepresidente. (segue) (Was)