Banca mondiale: Ajay Banga confermato nuovo presidente (3)

- Impegnato in difesa delle minoranze, nel 2014 tiene un discorso sull'importanza della diversità come motore dell'innovazione e della leadership, in apertura della cerimonia di laurea della Stern University di New York, business school fondata dal finanziere di origine ebraica Leonard Stern. È membro della National Urban League, la più antica e importante associazione comunitaria statunitense, dedita alla difesa degli afroamericani e delle minoranze. È stato inoltre sponsor della Citi's African Heritage Network di New York. È un convinto sostenitore del presidente indiano, Narendra Modi, che ha incontrato ripetutamente, e delle sue politiche. Pur essendo fautore del libero commercio, ritiene necessario affrontare il problema costituito dagli Stati che violano "apertamente e palesemente le regole, sia che si tratti di protezione della proprietà intellettuale, dazi o creando subdole barriere artificiali". Nel 2016 riceve dal governo indiano l'onorificenza Padma Shri, decorazione civile di quarto livello che viene concessa a personalità che si sono distinte nei diversi campi dell'economia, delle arti, e delle scienze. È sposato con Ritu, che fa parte dell'Investor & Advisory Board di diverse compagnie (QuadFi, SmartPurse) e nel 2012 ha fondato Zoomdojo, ente sociale che favorisce laureati e giovani imprenditori. La coppia ha due figlie: Aditi, 35 anni, dirigente del dipartimento di partnership strategiche di Instagram, ha sposato nel 2018 Jonathan Ross Schwartz (36), ingegnere di origine ebraica che lavora come project leader presso l'ufficio della Boston Consulting di Summit, nel New Jersey; Jyotika (Jojo), 31 anni, direttore delle strategie di partnership della Clear. (segue) (Was)